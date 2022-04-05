Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan Valisi Makas, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA'nın ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürdüğünü belirten Makas,"Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran asırlık çınarımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla sürdürdükleri çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan, Medya, Güncel, Haberler

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