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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden kazası mağdurlarının aileleriyle iftar yaptı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle iftar yaparak dayanışma mesajı verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilk iftarı İliç ilçesindeki maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun, ramazan ayının ilk gününde İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, ilk iftarı buradaki ailelerle yapan Vali Aydoğdu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu zorlu süreci birbirimizin yanında durarak, birbirimize sarılarak ve mübarek ramazan ayının rahmeti ile hep birlikte dayanışma içinde aşacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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