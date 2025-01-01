Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Erzincan Valisi Aydoğdu, Yeni Yıla Görev Başında Giren Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Aydoğdu, Yeni Yıla Görev Başında Giren Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerini ziyaret ederek yılbaşı tedbirlerini denetledi. Vali, il genelinde 85 ekip ve 2 bin 500 personelin görevde olduğunu belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni yıla görevi başında giren güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi ve yılbaşı tedbirleri kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında çalışmaları denetledi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Aydoğdu, gazetecilere, 2024 yılında Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciası dışında kentte büyük asayiş olayının olmadığını söyledi.

Aydoğdu, vatandaşların huzur ve güven ortamında yeni yıla girmesini temin etmek için il genelinde 85 ekip ve 2 bin 500 personelin görev yaptığını anlatarak, "2025 yılında inşallah biz Erzincan'da üzerimize düşeni güzel bir şekilde yaparak Erzincan'ımızı birlikte daha ileriye taşıma amacındayız." dedi.

Vali Aydoğdu ayrıca, üç ayların başlangıcının da hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Aydoğdu'ya, ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba eşlik etti.

Bu arada Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de polis ekipleri, soğuk havada denetim yaptı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
img

İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
img

Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
img

Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri

Son Dakika Haberleri

Nieuwjaarsdag Doodle İlgi Gördü Nieuwjaarsdag Doodle Ekranına Taşındı İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.