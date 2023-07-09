Erzincan-Sivas Karayolu Sel ve Çamur Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

ERZİNCAN'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından 25 ve 35'inci kilometrelerde değişik noktalara selle birlikte akan çamur sebebiyle Erzincan- Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Erzincan'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış bugün öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede etkili olan sağanak sebebiyle Erzincan-Sivas karayolunun 25'inci kilometresindeki tüneller mevkii ile 35'inci kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışmasına başladı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel