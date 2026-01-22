Erzincan-Sivas kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı
Çığ düşmesi sonucu kapanan Erzincan-Sivas kara yolunda karayolları ekipleri temizlik çalışmasına devam ediyor. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda, iş makineleri sayesinde tek şeritten geçiş sağlanmaya başlandı.
TEK ŞERİTTEN YOL VERİLDİ
Karayolları Müdürlüğü ekipleri, çığ düşen Erzincan- Sivas kara yolunda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Uzun araç kuyruğu oluşan yolda iş makinelerinin çalışması sonucu tek şeritten geçişlere izin verildi.
