Üye Girişi
Haberler
Erzincan-Sivas kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncel Haberler

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel, çamurun yolu kapatmasıyla Erzincan-Sivas kara yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

ERZİNCAN'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ardından 25 ve 35'inci kilometrelerde, değişik noktalara selin taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan- Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede etkili olan sağanak sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolunun 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisi ile 35'inci kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışmasına başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erzincan Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title