Erzincan-Sivas kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

ERZİNCAN'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ardından 25 ve 35'inci kilometrelerde, değişik noktalara selin taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan- Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede etkili olan sağanak sebebiyle Erzincan-Sivas kara yolunun 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisi ile 35'inci kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışmasına başladı.