Erzincan polisinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi - Haberler

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan polisinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

ERZİNCAN Erzincan'da, engelli Canahmet Seçgin 16'ncı yaş gününü, polis ekipleri tarafından hazırlanan sürprizle kutladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, Engelliler Haftası münasebetiyle, engelli çocuğun doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yaptı. Habersiz bir şekilde engelli çocuğun ikamet ettiği eve giderek apartmanda hazırladıkları pastayı ellerine alıp Seçgin ailesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan aile 3 yıldır Canahmet'in doğum gününü unutmayan polisleri bu yıl da görünce duygu dolu anlar yaşandı. Engelli çocuk ise polis ekiplerine içtenlikle sarılarak teşekkür ettiğini belirtti. Mutluluğu gözlerinden okunan özel çocuğun ailesi Canahmet'in polisleri, özellikle yunus ekiplerini çok sevdiğini onları gördüğü her yerde yanlarına gittiğini söyledi.

Canahmet Seçgin'in babası Barbaros Seçgin çok duygulandıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, "10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası malum. Canım oğlum Canahmet'in de bugün doğum günü. Yaklaşık 3 senedir bu sürprizi yapan başta Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a ve emniyet teşkilatına, yunus polisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Oğlum Canahmet engelli olduğu kadar da güler yüzüyle her şeyi ifade etmek istiyor. Canahmet'in güler yüzü her şeye yetiyor. Bu sürprizde emeği geçen herkese tekrardan çok teşekkür ederim" diye konuştu.