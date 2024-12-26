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Erzincan Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 9 Gözaltı

Erzincan Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 9 Gözaltı
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Erzincan merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul, İzmir ve Erzincan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve 5 bin 491 sentetik ecza ele geçirildi.

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İstanbul, İzmir ve Erzincan'da 4 ikamet ile 1 iş yeri olmak üzere toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 5 bin 491 sentetik ecza ele geçirdi.

Ekipler, E.G, İ.Ç.D, F.B.P, S.Z, A.O.Y, A.E, E.A, İ.G ve H.A'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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