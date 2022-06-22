Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

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Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A ve A.T.S gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Erzincan Güncel Haberler

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