Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Erzincan, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Ö, M.M, T.G, T.K.K, F.Ö, S.Ö, A.K.H, Ö.Ö, R.K, H.A ve A.T.S gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. AA / Kemal Özdemir - Güncel Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Erzincan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.