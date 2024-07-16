Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen sel hasara yol açtı
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, ev, ahır ve tarım alanlarına zarar verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen sel, hasara neden oldu.
Sağanakla derenin taştığı köyde, sel suları ev, ahır ve tarım alanlarına zarar verdi.
İhbar üzerine köye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
İl Özel İdare Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerine ait iş makineleri de köyde çalışma yürüttü.