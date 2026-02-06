Haberler

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bugün saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4,52 kilometre olarak tespit edildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar