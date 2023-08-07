Erzincan'ın Gölpınar köyünde 100 ton saman yandı
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Erzincan'ın Gölpınar köyünde bulunan saman deposunda çıkan yangında yaklaşık 100 ton saman kül oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Erzincan'ın Gölpınar köyünde çıkan yangında 100 ton saman yandı.
Alınan bilgiye göre, dün saat 22. 40 sıralarında Gölpınar köyünde saman deposunun yandığı bilgisi itfaiyeye haber verildi. Bunun üzerine Erzincan'dan köye itfaiye sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçerisinde yaklaşık 100 ton saman bulunan depodaki yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel