Erzincan'ın 'Ekşi Su'su İhracata Hazırlanıyor

Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyu, sıcaklıklarla birlikte talebin artması üzerine üretim kapasitesi iki katına çıkarılarak ABD, Çin ve Hollanda'ya da ihraç edilecek.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı'ndaki Erzincan Belediyesi Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu tesisinde, bölgede 40 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeniyle artan talebi yetiştirmek için vardiya ve üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı.

Hazmı kolaylaştıran, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gideren "ekşi su", "sade", "limonlu", "elmalı" ve "nar" türlerinin yanı sıra yakın zamanda gazoz üretimi ile de yurt içindeki çeşitli şehirlere gönderilirken Almanya, Suudi Arabistan ve İsviçre'ye de ihraç ediliyor.

Artan talep üzerine ABD, Çin ve Hollanda'ya da yakın zamanda maden suyu ihracatının başlaması bekleniyor.

Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan "Türkiye'deki ilk ve dünyadaki ikinci" maden suyu özelliğine sahip olduğu belirtilen "Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu" içerisinde barındırdığı zengin minarelerle şifa deposu olarak kabul ediliyor.

Hollanda, ABD ve Çin'e ihracat başlayacak

Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, üretimi iki katına çıkarmalarına rağmen talebi yetiştirmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Yaz sezonunda satışların zirveye çıktığını belirten Çeribaşı, yurt içi ve yurt dışından çok ciddi talep olduğunu, ellerinden geldiği kadar bütün talepleri karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Yoğun talep üzerine hem kapasite artırımı yaptıklarını hem de vardiya sistemini değiştirdiklerini dile getiren Çeribaşı, "Haziran ayına kadar günlük saatte 12 bin olarak üretim yapıyorduk, tek vardiya çalışıyorduk. Şimdi Ağustos ayı itibarıyla saatte 15 bin ve çift vardiyaya döndük. Yani 8 saat değil de 16 saat boyunca çalışmaktayız. Doğal olarak üretimimiz tamamen iki katına çıkmış durumda. Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre'ye ürünümüz gidiyordu, bu ay itibarıyla da Hollanda'ya satış yapacağız. Sırada ABD ve Çin de var. İlk sevkiyatı Çin'e ağustos sonunda yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de ilk defa coğrafi işaretli bir maden suyu olacağız"

Ürettikleri maden suyunun önemini anlatan Çeribaşı, şöyle devam etti:

"Dünyada ikinci Türkiye'de tek coğrafi işaretli maden suyu oluyoruz. Başvurularımız onaylandı. Etikete amblemini koyarak yeni coğrafi işaretli etiketlerimizle yeniden üretime geçeceğiz. Türkiye'de ilk defa coğrafi işaretli bir maden suyu olacağız. Yüzde 100 sağlıklı bir ürün. Magnezyum miktarı 533. Vücudun mineral ihtiyacını karşılaması ile alakalı şifa diyebileceğimiz bir ürün. O yüzden herkese günde en az iki tane bögert maden suyu tüketmesini tavsiye ediyoruz."

Aralık ayı itibarıyla fabrikaya yeni bir hat daha kurmayı planladıklarını aktaran Çeribaşı, "Yeni hattımız gelince kapasitemiz yaklaşık 3 katına çıkacak ve 24 saat çalışabilir konuma geleceğiz. O zaman piyasada çok daha etkin ve bulunabilir marka olma yolunda adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.