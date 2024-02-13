Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı kutlamalarında SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.
Erzurum'dan havalanan SOLOTÜRK'ün Erzincan semalarındaki gösterisi, Erzincan Merkez Atletizm Pisti'nde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, yerdeki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı ve Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.
Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından Vali Hamza Aydoğdu ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, telsizden SOLOTÜRK'e teşekkür etti.
Gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, oyuncu Oktay Kaynarca ve çok sayıda vatandaş izledi.