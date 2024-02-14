Erzincan İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü liç yığını kaymasında kaybolan 9 madenciye ulaşma çabaları devam ederken, facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ulaşılan görüntütüler, maden sahasında çalışan bir kamyonet içerisinden çekilmiş. Videoda, şiddetli liç yığını kaymasını son anda fark eden üç şoförün geri manevra yaparak alandan uzaklaşması, saniyelerle kurtulmaları yer alıyor.

Görüntünün ilk saniyelerinde ise yığının önüne geleni Sabırlı deresine doğru hızla sürüklemesi görünüyor.