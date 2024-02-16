Maden Ocağındaki İşçiler, Toprak Kaymasından Önce Oluşan Yarılmaların Fotoğrafını Çekti

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen altın ocağındaki liç yığınının kayması sonucu 9 işçi göçük altından çıkarılamazken ANKA'nın ulaştığı fotoğraflarda maden sahasında çatlakların olduğu görüldü.

Çalık Holding'in ortağı olduğu, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çalık Çöpler Altın Madeni'nde, 13 Şubat günü saat 14.28'de meydana gelen yığın liçi alanındaki kaymayla beraber 9 işçi göçük altında kaldı.

İşçilerin aileleri olaydan önce yakınlarının toprakta kayma olduğuna dair iddialarda bulunurken işçilerin maden alanından çektiği fotoğraflara ANKA ulaştı. Fotoğraflarda liç yığılı tepecikte yarılmalar olduğu görülüyor.

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, madendeki işçilerin sabah sahada meydana gelen çatlakları görüp amirlerini uyardıklarını ancak çalışmaların devam ettiğini söylemişti.