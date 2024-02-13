Erzincan İliç'te Maden Ocağında Toprak Kayması

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erzincan ili İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik'in ruhsat sahibi olduğu maden sahasında 13 Şubat 2024 saat 14.30'da toprak kayması meydana gelmiştir. Kayma sonucunda ilk tespitlere göre 9 maden çalışanına ulaşılamamaktadır. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BAKAN KOCA: 6 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİYLE GÖREV BAŞINDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: PARTİ HEYETİMİZ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve Parti Meclisi üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Kalbimiz Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde. Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için" dedi.