Erzincan İliç Altın Madeni Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu: Ciddi Tasarım Hataları Var

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA)- Erzincan İliç'teki altın madeni faciasına ilişkin yeni bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. 508 sayfalık raporda, 6'sı profesör 12 kişiden oluşan heyet, madenin tasarımında ve işletilmesinde ciddi hatalar tespit etti. Raporda, Anagold'un üst düzey yöneticileriyle birlikte çok sayıda mühendis ve denetçinin "özene aykırı davrandığı" ve "ağır kusurlu" olduğu belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024'te meydana gelen facia sonrası hazırlanan yeni bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. 508 sayfalık raporda, 6'sı profesör 12 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, faciada sorumlu olan yetkililere ilişkin bireysel tespitlerde bulundu.

Raporun "maden işletme açısından değerlendirmeler ve sonuçlar" bölümünde, dosyadaki teknik belgeler ve saha izleme verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, patlatma faaliyetlerinin yığın liç sahasının genel stabilitesi üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı, patlatmaların kaymaya neden olmadığı ifade edildi.

"Tasarım hatalı"

Önceki bilirkişi raporunun da değerlendirildiği yeni raporda, heyet liç alanında hiçbir işlem yapılmaması durumunda bile sistemin stabil olmadığı ve tasarımın hatalı olduğu sonucuna ulaştı. Analizlerin yalnızca statik koşullarda yapılmasının eleştirildiği raporda, dinamik (sismik) analizlerin yapılmamasının büyük bir eksiklik olduğu vurgulandı. Heyet, "Dizayn parametreleri ve stabilite analizlerindeki hatalar, söz konusu liç alanındaki şev kaymasına neden olmuştur. Bu durumun su dengesiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ancak jeoteknik açıdan değerlendirmelerin doğru ve zamanında yapılmaması nedeniyle ölümlü kazanın meydana geldiği düşünülmektedir" değerlendirmesini yaptı.

SSR Operasyonlar ve Sürdürülebilirlik Üst Düzey Başkan Yardımcısı Bill Mc Nevin'in "özene aykırı davrandığı", Operasyon Departmanı altında yer alan Jeoteknik Biriminde Ali Rıza Kalender'in asistan mühendisi Berkay Mısır'ın "özene aykırı hareket etmiş olduğu", Kenan Özdemir'e doğrudan bağlı çalışan Proses Oksit Müdürü Hüseyin Üstündağ'ın "özene aykırı hareket etmiş olduğu", Denetim firması kapsamında denetçi mühendis Bürgehan Akarsu ile aynı firmada denetim sorumlusu Osman Bayrak'ın "özene aykırı hareket etmiş olduğu",Anagold A.Ş. kapsamında oksit proses başmühendisi olarak görev yapan Murat Bayrakdar'ın "özene aykırı davrandığı"; Kenan Özdemir'e bağlı Bakım Müdürü olarak görev yapan Abdulkadir Cansız'ın "hafif derecede özensiz davranışta bulunduğu", Anagold A.Ş. kapsamında proje başmühendisi Karabey Turan, Anagold A.Ş. kapsamında Sürdürülebilir Yatırım Projeleri Müdürü Schwartz'ın "hafif derecede özene aykırı davrandığı", Anagold A.Ş. kapsamında İSG Müdürü Selçuk Çiftlik'in "özene aykırı hareketinin bulunduğu" Kevin REGAN'ın Haziran 2023 öncesinde Anagold firması Sürdürülebilir Yatırım Projeleri Müdürlüğü görevinde bulunduğu dönemde, o birimde ilgili/sorumlu kişiler olan ve yığın liç sahasının stabilitesi ile ilgili yazışma ve teknik dokümanların gönderildiği kişiler olan Alperen Turak ve Kaan Toker'in yığın liç stabilitesi konusu ile ilgili olarak "hafif derecede özene aykırı hareket etmiş oldukları", Anagold A.Ş. kapsamında proje baş mühendisine bağlı olarak kıdemli proje inşaat mühendisi olarak görev yapan İshak Aslan, SSR Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse'nin, "hafif derecede özene hareket ettiği", Anagold A.Ş. kapsamında Maden Müdürü Özgür KAYA, 02.01.2024 tarihinde görevinden ayrılmış olduğundan olay gününden bir gün öncesine kadar vekaleten müdürlük görevini üstlenmiş olan İzzet TEKİN'in "özene aykırı hareket ettiği" İş Sağlığı Müdürü Selçuk Çiftlik'e bağlı Yığın liç Bölge Sorumlusu iş sağlığı uzmanı Gizem Gazcı'nın "özene aykırı hareket etmiş olduğu" tespit edildi.

