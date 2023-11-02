Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, ekim ayında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi. Asayiş, trafik, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 229 olay meydana geldi. Ekipler, meydana gelen olayların 93'ünü aydınlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, ekim ayında yapılan asayiş, trafik, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 103 asayiş, 3 kabahat, 91 takibi gereken, 14 kaçakçılık, 10 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, 7 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 229 olay meydana geldi. Ekipler meydana gelen olayların 93'ü aydınlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, ekim ayında icra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 148 bin 9 kişi ile 13 bin 280 aracın sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 157 kişi yakalandı ve kayıp olarak aranan 8 kişi de bulundu.

Ay içerisinde 1 terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyette 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında; 14 bin 709 araç kontrol edildi. 14 bin 709 araç, 74 bin 135 şahıs sorgulaması yapılarak 213 araç ve şahıs hakkında toplam 376 bin 993 TL cezai işlem uygulandı. 3 aranan araç, 1 aranan şahıs yakalanırken 8 alkollü araç kullanan sürücünün sürücü belgesi geri alındı ve 49 araç trafikten men edildi.

Gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyet ve uygulamalarında; 1 göçmen kaçakçılığı, 6 yasadışı bulunma, 2 adresinde ikamet yükümlülüğüne uymamak ve 1 yol izin belgesi olmadan seyahat etmek olayına müdahale edilerek bu olaylarda toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 3'ü serbest bırakılırken 30'u sınır dışı edildi.

Yapılan siber faaliyetleri sonucunda, bin 301 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 18 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapıldı. 7 adet müstehcen içerikli ve 284 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 291 internet sitesi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu aracılığı ile erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 14 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet ve operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 18 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve 903.74 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 4 kök kenevir, 15.95 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise, 8 adet gümüş Venedik, 6 adet gümüş Gıyaseddin sikkesi, 4 adet bronz İslami dönem bileklik, 7 adet tarihi obje ve bin 703 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. - ERZİNCAN