Erzincan haberleri: Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Erzincan gündem haberi | Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 senet, 1 noterlik makbuzu, 22 para hareketlerine ilişkin yazılı kağıt, 1 sözleşme ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Erzincan Güncel Haberler

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