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Erzincan haberleri | Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Erzincan haberleri | Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Gelen Erzincan haberine göre Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şüpheli şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Durumundan şüphelenilen Ş.A'nın üst aramasında, 38 adet 100 liralık sahte banknot, yeşil reçeteye tabi 12 ilaç ile 1,7 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi doğrultusunda, M.K ile oğlu Ö.K. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A tutuklandı, M.K. ile Ö.K serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Güncel Haberler

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