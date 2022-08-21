Erzincan haberleri | Erzincan'da ahşap evde çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçradı. Toplam 5 evde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kemaliye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğerlerine sıçradı. Toplam 5 evde devam eden yangına müdahale için bölgeye Kemaliye Belediyesi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle 1 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi. Yangında çok sayıda ağacın da zarar gördüğü belirtildi.