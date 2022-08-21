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Erzincan haberleri | Erzincan'da ahşap evde çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı

Erzincan haberleri | Erzincan'da ahşap evde çıkan yangın, 4 eve daha sıçradı

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Edinilen Erzincan haberine göre ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçradı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçradı. Toplam 5 evde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kemaliye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğerlerine sıçradı. Toplam 5 evde devam eden yangına müdahale için bölgeye Kemaliye Belediyesi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle 1 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi. Yangında çok sayıda ağacın da zarar gördüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

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