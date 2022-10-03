Erzincan haberleri | Erzincan'da 85 tarihi obje ve sikke ele geçirildi Güncel Haberler Erzincan haberler... Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 85 obje ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 85 obje ve sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla istihbari çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, 2 kişinin ellinde bulunan tarihi nitelikteki sikke ve objeleri satmaya çalıştıkları bilgisini aldı. Tarihi nitelikteki 85 obje ve sikkelerle suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya Erzincan Güncel Haberler

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