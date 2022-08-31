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Erzincan haberleri! Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan kişi yakalandı

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Erzincan haberleri! Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan kişi yakalandı

Erzincan gündem haberi... Erzincan'da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen kişi yakalandı.

Erzincan'da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 17-29 Ağustos tarihlerinde 5 adresten içinde elektrikli olanların da bulunduğu 5 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletleri çaldığı tespit edilen C.A'yı yakaladı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda C.A'nın bisikletleri D.K. ve E.B'ye sattığını belirledi ve söz konusu iki kişiye "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yaptı.

Çalınan bisikletler ise ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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