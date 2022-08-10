Erzincan haberi... Erzincan'daki yangında ev ile odunluk zarar gördü Erzincan gelişmesine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi. Muratçayırı köyündeki Uçar ailesine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki odunluğa sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen Refahiye Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ile odunluk zarar gördü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri ise yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Güncel AA / Kemal Özdemir Erzincan Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

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