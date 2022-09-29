Erzincan haberi... Erzincan'da Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeni Yeniden Faaliyete Geçti. İliçli Vatandaş: "Suları Bile İçmeye Korkuyorsun"

Erzincan habere göre Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşayan vatandaşlar, siyanür sızıntısıyla gündeme gelen altın madeni nedeniyle tedirgin olduklarını, ürünlerinde verimin düştüğünü aktardı. Geçimini çiftçilik ile sağlayan İliçli bir vatandaş, "Bize zararı olmaz olur mu. Bu zamana kadar meyvelerimizde, sebzelerimizde aynı bakımı yapıyorduk bir sürü meyve oluyordu. Şimdi ise hiçbir şey yok. Cevizlerde, elmalarda, dutlarda, üzümlerde hiçbirinde bir şey yok. Herhalde madene bağlıyoruz" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Zararı olmaz olur mu her şeye zararı var. Suları bile içmeye korkuyorsun" diye konuştu.

DUYGU NİL ÖZER

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşayan vatandaşlar, siyanür sızıntısıyla gündeme gelen altın madeni nedeniyle tedirgin olduklarını, ürünlerinde verimin düştüğünü aktardı. Geçimini çiftçilik ile sağlayan İliçli bir vatandaş, "Bize zararı olmaz olur mu. Bu zamana kadar meyvelerimizde, sebzelerimizde aynı bakımı yapıyorduk bir sürü meyve oluyordu. Şimdi ise hiçbir şey yok. Cevizlerde, elmalarda, dutlarda, üzümlerde hiçbirinde bir şey yok. Herhalde madene bağlıyoruz" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Zararı olmaz olur mu her şeye zararı var. Suları bile içmeye korkuyorsun" diye konuştu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen altın madeninde geçen haziran ayında siyanür sızıntısı yaşanmış; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmaya 16,4 milyon lira para cezası kesmiş ve madenin faaliyetini durdurmuştu. Söz konusu maden ocağı yeniden faaliyete geçmişti.

"AÇILMASINI İSTEMİYORUM"

İliç'te yaşayan vatandaşlar, ocağın faaliyetlerini sürdürmesine tepki gösterdi. İliç ilçesinde yaşayan bir vatandaş, "Madenin canlı her şeye zararı var. Hiçbir şey yok kalmadı ki bir şey. Bostanları toplamaya gidiyoruz onları bile kurutuyor. Yazık olur, açılmaması lazım. Adam kendi çıkarını düşünüyor vatandaşı düşünmüyor ki. Hastaymış, ölmüş… İliç'i bir kontrol et hepsi kanserdir. Ben açılmasını istemiyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Zarar var yok değil ama kanıtlayamıyoruz. Arıya da bitkiye de toprağa da yaşama da hepsine zararı var. Bir sızma olmuş Çevre Bakanı kapatmış tekrar açmışlar. Nasıl kanıtlayalım?" ifadelerini kullandı.

"AYNI ŞEKİLDE BAKIYORUZ, MEYVELERİMİZ YETİŞMİYOR"

İliç'e bağlı bir köyde çiftçilik ile geçimini sağlayan vatandaş, "Bize zararı olmaz olur mu. Bu zamana kadar meyvelerimizde, sebzelerimizde aynı bakımı yapıyorduk bir sürü meyve oluyordu. Şimdi ise hiçbir şey yok. Cevizlerde, elmalarda, dutlarda, üzümlerde hiçbirinde bir şey yok. Herhalde madene bağlıyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise senelerdir ağaçlarının kurumadığını şimdi ise kurumaya başladığını belirterek, "Zararı olmaz olur mu her şeye zararı var. Suları bile içmeye korkuyorsun" diye konuştu.

"BU DOĞANIN İÇİNDE KİMYASALLAR KALIYOR"

İYİ Parti İliç İlçe Başkanı Metin Doğan ise şunları söyledi:

"Bu maden doğada ciddi bir tahribat meydana getiriyor. İnsan sağlığı açısından bilimin söylediği ortadayken bunun üstü açık aleni bir şekilde işletilmesine ben karşıyım. Toplum açısından, bulunduğumuz bölge açısından zararları olduğunu ve bunun kesinlikle bu şekilde işletilmemesi gerektiğinden yanayım. Her türlü tedbiri aldıklarını söylüyorlar ama kimyasallar değişiyor mu değişmiyor. Bu tahribat değişiyor mu değişmiyor. Bizim bölgemiz 250 bin baş koyunculukla yaşayan bir yerdi şimdi bizim ilçemizde 15 bin baş koyun yok. Ekonomik olarak da verilmiş bir zararı var. Anagold madenciliğin işlettiklerinin ekonomik değerinin farkında olmayan bir toplum maden işletilsin diye burada önlerindeki değerleri kaybettiler. 250 bin baş koyun, tulum peynirinin merkezi burası. Bunlar şu an yok böyle bir değeri İliç kaybetti. Doğa olarak da çok ciddi bir tahribat altında. Kimyasallarla sağlık açısından, doğa açısından… Burası Fırat nehrinin kenarında olan bir yer bunun kenarında kimyasallarla yapılan netice itibarıyla santim santim süzülüp içinden alınmıyor. Bu doğanın içinde kimyasallar kalıyor."

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin işlettiği altın madeninde, Haziran 2022'de siyanür sızıntısı yaşanmış; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından madene 16,4 milyon lira para cezası kesilmişti. Bakanlık, madenin faaliyetini durdurmuştu. Sızıntıyı kabul eden şirket yaptığı yazılı açıklamada, "Olay neticesinde içerisinde 8 kilogram siyanür bulunan 20 tona yakın seyreltilmiş solüsyonu, maden alanı içindeki maden ulaşım yoluna aktığını ve bunun Tespit Raporu'nda da belirtildiğini burada bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer vermişti. Maden ocağı, 26 Eylül'de yeniden faaliyete geçmişti. Şirket, şu açıklamayı yapmıştı:

"Çöpler Madeni, ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları tarafından belirlenen gerekli iyileştirme girişimlerini tamamladığına dair resmi onayları aldı. Bu iyileştirmeler, 21 Haziran'da meydana gelen olayın olası tekrarlamasını önlemek için ek koruma sağlamak üzere tasarlandı. İstenilen iyileştirilmelerin tamamlanmasıyla Anagold Madencilik, 21 Haziran'daki döküntüye yol açan koşulları ele aldı. Çöpler Madeni'ne 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler maden ekibi, yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları ile yakın temasta bulunmaya devam edecek."