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Erzincan haberi! Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

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Erzincan haberi! Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzincan haber... Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İ.P'nin kullandığı 06 CLM 693 plakalı araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem deresi mevkisinde F.S. idaresindeki 01 YG 526 plakalı kamyonetle çapıştı.

Kazada yaralanan araçlardaki 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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