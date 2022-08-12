Erzincan haberi! Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı Erzincan haber... Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İ.P'nin kullandığı 06 CLM 693 plakalı araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem deresi mevkisinde F.S. idaresindeki 01 YG 526 plakalı kamyonetle çapıştı. Kazada yaralanan araçlardaki 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Kemal Özdemir Erzincan Güncel Haberler

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