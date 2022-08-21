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Erzincan haberi! Erzincan'da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı

Erzincan haberi! Erzincan'da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı

Güncel Haberler

Gelen Erzincan haberlerine göre Erzincan'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla şüpheli iki kadın ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Erzincan'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla şüpheli iki kadın ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı iş yeri ve ikametlerden eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin L.S. (20) ve Z.K. (20) olduğunu belirleyen ekipler, iki kadını gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada hırsızlığa konu olan 10 bin 946 lira değerinde 2 bebek arabası ile 3 spor ayakkabısı ele geçiren ekipler, söz konusu çalıntı eşyaları sahiplerine teslim etmek üzere muhafaza altına aldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Erzincan Güncel Haberler

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