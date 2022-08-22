Altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı Güncel Haberler Erzincan'da altyapı çalışmasında vücudunun büyük bölümü göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Erzincan'da altyapı çalışmasında vücudunun büyük bölümü göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Karatuş köyünde yürütülen kanalizasyon işinde görevli işçi Ö.F.C'nin, 2 metrelik çukurda çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi. Omuz kısmına kadar toprak altında kalan işçiyi fark eden arkadaşları, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Erzincan AFAD Güncel Haberler

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