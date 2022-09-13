Erzincan haber | Erzincan'da tarihi eser niteliğindeki 129 sikke ele geçirildi Güncel Haberler Erzincan haberi: Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 129 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 129 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.B'nin tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak istediği bilgisini aldı. Harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Tarihi eser niteliğindeki 129 sikke ile yakalanan zanlı, 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etme" suçundan adliyeye sevk edildi. Olayda ele geçirilen sikkelere ise el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya Jandarma Erzincan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzincan haber | Erzincan'da tarihi eser niteliğindeki 129 sikke ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.