Erzincan haber | Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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Gelen Erzincan haberine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel