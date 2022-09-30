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Erzincan haber | Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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Erzincan haber | Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Gelen Erzincan haberine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Erzincan Tercan Deprem Güncel Haberler

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