Erzincan gündem haberleri: İliç Millet Bahçesi tekne turu, su kayağı ve kano tutkunlarının yeri oldu

Gelen Erzincan haberine göre ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, baraj gölüne kıyısı bulunan İliç Millet Bahçesi, su sporu tutkunlarının da adresi oldu.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde, baraj gölüne kıyısı bulunan İliç Millet Bahçesi, su sporu tutkunlarının da adresi oldu. Doğu Ekspresi ile ilçeye gelen turistler, su kayağı ve kano gibi sporları yapıp, doğal güzellikleri keşfetmek için tekne turuna çıkıyor.

Belediye ile kaymakamlığın ortak projesi ile İliç Barajı bölgesine yapılan 160 dönümlük İliç Millet Bahçesi, adrenalin tutkunlarını da ağırlıyor. Doğu Ekspresi ile ilçeye gelen turistler; bölgede su kayağı, kano gibi sporları yapabiliyor ayrıca tekne turu ile doğal güzellikleri keşfetmeye çıkıyor.

Semih Çavkaytar da ilçede birçok doğa sporunu yapabildiklerini belirterek "5 yıldır İliç ilçesinde ikamet etmekteyim. Buraya geldiğimde doğasına hayran oldum. İliç Belediyesi, İliç Kaymakamlığı sayesinde burada su kayağı, kano gibi sporları çok rahat yapabiliyoruz. Bunun yanında trekking, dağcılık, ultra maraton gibi sporları da çok rahat bir yapabiliyoruz" dedi.