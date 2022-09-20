Erzincan gündem haberleri: Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Güncel Haberler Erzincan bölgesinden gelen habere göre Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Erzincan'da evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı mahallelerde ve Üzümlü ilçesinde evlerin kapılarının kırılarak hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu kimliği belirlenen zanlı B.Ç. (23), düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaklaşık 3 ay önce kentte geldiği ve hırsızlık öncesi boş evleri belirlemek için keşif yaptığı belirlenen zanlının evlerden yaklaşık 50 bin lira çaldığı anlaşıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan B.Ç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Erzincan Güncel Haberler

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