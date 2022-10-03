Erzincan gündem haberi... Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı Güncel Haberler Erzincan gündem haberi | Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya Jandarma Refahiye Hisarcık Erzincan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzincan gündem haberi... Erzincan'da midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.