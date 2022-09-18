Dorse kısmında yangın çıkan tırda hasar oluştu
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Erzincan'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzincan'da tırın dorse bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzincan- Erzurum kara yolunun Akyazı mevkisinde M.B'ye ait 34 JE 7478 plakalı tırın dorse bölümündeki lastikler, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede dorse kısmını kaplayan yangını söndürdü.
Yangının ardından tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel