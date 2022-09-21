Erzincan gündem haberi... Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Güncel Haberler Erzincan gelişmesine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Recep Kececi'nin (70) kullandığı traktör, ilçeye bağlı Akçiğdem köyü yakınlarında arazide kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücünün kurtarılması için vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Kececi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Güncel Kaynak: AA / Kemal Özdemir Erzincan Güncel Haberler

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