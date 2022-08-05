Erzincan gündem haberi... Erzincan'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Haberler

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Erzincan gündem haberi... Erzincan'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Erzincan gündem haberi... Erzincan'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Erzincan gündem haberi... Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen iki zanlı hakkında işlem başlatıldı.

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen iki zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü ilçesi sınırlarında bulunan bahçede arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, Ç.B. ve M.B'ye ait bahçede yaptıkları aramada 302 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Yasa dışı ekim yapan şüpheliler Ç.B ve M.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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