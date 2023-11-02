Erzincan Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılara karşı 5 yaşındaki kızın oyunculuk performansıyla uyardı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirmek için 5 yaşındaki Elif Liya Ayazlı'nın oyunculuk performansını içeren bir video paylaştı. Klipte Ayazlı, annesini dolandırıcılardan koruyarak dikkat çekti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılara karşı 5 yaşındaki Elif Liya Ayazlı'nın oyunculuk performansı sergilediği videoyla uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık olaylarında mağdur olmaması için bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda kurumda görevli Hikmet Çağrı Ayazlı'nın 5 yaşındaki kızı Elif Liya Ayazlı'nın oyunculuk performansı sergileyerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardığı 1 dakikalık klibi, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klipte hem anne hem çocuk rolü oynayan Ayazlı'nın, telefonda dolandırılmak üzere olan annesini uyarıp kötü niyetli insanların tuzağına düşmesini engellemesi yer alıyor.

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkati çeken Ayazlı'nın klibi, sosyal medya kullanıcılarından da beğeni aldı.