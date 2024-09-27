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Erzincan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Defnedildi

Erzincan'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Defnedildi
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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ramazan ve Melike Ceylan ile 17 yaşındaki kızları Huri Elif Ceylan, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan diğer çocukların tedavileri devam ediyor.

Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve yurda yerleştirmek için götürdükleri 17 yaşındaki üniversiteli kızları, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Ramazan Ceylan (44), eşi Melike Ceylan (39) ve kızları Huri Elif Ceylan'ın naaşı memleketleri Uşak'a getirildi.

Ceylan çiftinin cenazesi, Yücetepe Camisi'nde öğle namazı sonrası Sivaslı ilçesi Akarca köyünde defnedildi. Aynı kazada ölen Huri Elif Ceylan'ın (17) cenazesi ise otopsi işlemi nedeniyle öğleden sonra aynı köyde son yolcuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve Ceylan ailesinin yakınları katıldı.

Huri Elif Ceylan'ın Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandığı, ailenin çocuklarını yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıktığı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan'ın (11) Elazığ'da, Semiha Ceylan'ın (14) ise Erzincan'da tedavilerinin sürüyor.

Kaza

Dün, Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

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