Erzincan'daki maden ocağında toprak kayması: Arama kurtarma çalışmalarına 3. Ordu destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzincan'daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sebebiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, 3'üncü Ordu Komutanlığının da destek verdiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "3'üncü Ordu Komutanlığımız, toprak kayması meydana gelen Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Erzincan Valiliğinin talebi üzerine, 3'üncü Ordu İstihkam Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor." ifadelerine yer verildi.