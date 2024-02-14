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Erzincan'daki maden faciası; işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor

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Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla 'sondalama' yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kriz masasındaki koordinasyon toplantısının devam ettiği ve arama kurtarma çalışmalarının ara verilmeden süreceği öğrenildi.

Erzincan'daki maden faciası; işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor (7)

Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla 'sondalama' yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor. Havanın kararmasının ardından bölgeye yerleştirilen 40 aydınlatma kulesiyle toprak kaymasının olduğu saha yeniden aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kriz masasındaki koordinasyon toplantısının devam ettiği ve arama kurtarma çalışmalarının ara verilmeden süreceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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