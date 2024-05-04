Erzincan'da trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sedat S., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sedat S.'nin kullandığı otomobil, Mengüceli Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrilmiş ve sürücü ağır yaralanmıştı.
Erzincan'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kentte dün Mengüceli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sedat S. (20) kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sedat S. idaresindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrilmiş, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.