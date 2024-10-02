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Erzincan'daki Kaza Sonrası 14 Yaşındaki Semiha Ceylan Hayatını Kaybetti

Erzincan'daki Kaza Sonrası 14 Yaşındaki Semiha Ceylan Hayatını Kaybetti
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Erzincan'da bir hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşanan kayıplar arasında 14 yaşındaki Semiha Ceylan da yer alıyor. Semiha'nın cenazesi, memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu ailesinden 4 kişinin öldüğü kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 14 yaşındaki Semiha Ceylan'ın cenazesi, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, memleketi Uşak'a getirildi.

Ceylan için kent merkezindeki Yüce Tepe Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Ceylan ailesinin yakınlarının yanı sıra Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve Ceylan'ın sınıf arkadaşları katıldı.

Semiha Ceylan'ın cenazesi, namazın ardından Sivaslı ilçesi Akarca köyünde toprağa verildi.

Kaza

Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için 26 Eylül'de Uşak'tan yola çıkan Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye- Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra çarpmış, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Ahmet Enes Ceylan 28 Eylül'de, ailenin son üyesi olan Semiha Ceylan da dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

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