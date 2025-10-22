Haberler

Erzincan'daki Dev Atatürk Portresi Yenilenecek

43 yıl önce Keşiş Dağları'nda yapılan ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yetiştirilen dev Atatürk portresi, hava koşullarına bağlı olarak nisan ayında tekrar bakıma alınacak.

Erzincan'da 3 bin askerle 43 yıl önce Keşiş Dağları'nda yapılan dev Atatürk portresinin, aslına uygun şekilde bakımı yapılacak.

Vatani görevini 1982'de Erzincan'da yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisinde 7 bin 500 metrekare alanda 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak 176 metre uzunluğunda Atatürk portresi yaptı.

Keşiş Dağları'nda 43 yıldır sergilenen portrenin, bugüne kadar belirli aralıklarla bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Son olarak Ekim 2023'te Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından sağlanan şantiye desteğinin yanı sıra İstanbul'dan hayırsever iş insanlarının maddi katkısıyla 2 ay süren çalışmayla portre yenilendi ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yetiştirildi.

Nisan ayında tekrar bakıma alınacak

Geçen süre içerisinde bazı bölümlerinin deforme olması nedeniyle portre, Erzincan Valiliği himayesinde hava koşullarının uygun olacağı nisan ayında tekrar bakıma alınacak.

Vali Hamza Aydoğdu, bakım için gerekli kaynakların tedarik edildiğini ve planlamanın yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılında iki ay süren bakım çalışmalarının ardından Cumhuriyetimizin 100. yılında açılışını yaptığımız portrenin, iklim koşulları nedeniyle bazı bölümlerinde deformasyon meydana geldi. Biz tekrar portrenin yenilenmesi için gerekli çalışmaları başlattık.

Valiliğimiz ve Erzincan Belediyesi olarak mart sonu, nisan ayı başı gibi portrenin bakım çalışmalarını başlatacağız. Bakım çalışması için gerekli kaynakların tedarikini sağladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli portresi hem şehrimizin en önemli simgelerinden biri hem de dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserinden biri. Ressam Mustafa Aydemir ve beraberindeki askerlerce 43 yıl önce yapılan ve Erzincan'ın en önemli simgelerinden biri olan bu eserin gelecek kuşaklara da aktarılması için gerekli çalışmaları yapacağız."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
