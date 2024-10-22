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Erzincan Dağları Sonbahar Güzellikleriyle Büyülüyor

Erzincan Dağları Sonbahar Güzellikleriyle Büyülüyor
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Sonbaharın gelişinin ardından Erzincan'daki ağaçlar, sarı, kırmızı ve mor tonlarına bürünerek göz alıcı bir güzellik oluşturdu. Aygır Gölü ve Dumanlı yaylasının muhteşem manzaraları doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

ERZİNCAN'a sonbaharın gelmesiyle dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü. Sonbaharın güzelliği objektife yansıdı, görülmeye değer kareler oluşturdu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Keşiş Dağları eteğinde yer alan 2 bin 850 rakımdaki Aygır Gölü ve Refahiye ilçesi Dumanlı yaylasının görsel güzelliği sonbahar da doğa fotoğrafçısı Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından görüntülendi. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyüledi.

Haber-Kamera: / ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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