Erzincan Dağları Sonbahar Güzellikleriyle Büyülüyor

ERZİNCAN'a sonbaharın gelmesiyle dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü. Sonbaharın güzelliği objektife yansıdı, görülmeye değer kareler oluşturdu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Keşiş Dağları eteğinde yer alan 2 bin 850 rakımdaki Aygır Gölü ve Refahiye ilçesi Dumanlı yaylasının görsel güzelliği sonbahar da doğa fotoğrafçısı Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından görüntülendi. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyüledi.

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