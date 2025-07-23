Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Erzincan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, kazanın detayları araştırılıyor.

Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sedat Y'nin (55) kullandığı 29 AZ 498 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Çatalören Köyü Beşiktaş mezrası mevkisinde karşı şeritten gelen Serdar G. (36) idaresindeki 34 GJA 717 plakalı otomobil ve Eyüp D'nin (28) yönetimindeki 58 ACJ 796 plakalı araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sedat Y, Eyüp D, Zühre D. (57), Bilal Sinan D. (9) ve Muharrem D. (60) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sedat Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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