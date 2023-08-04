Erzincan'da zift yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen kazada zift yüklü tanker devrildi ve sürücü yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol bir süre trafiğe kapandı.