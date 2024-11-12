Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Zeytinyağı Denetimi: 35 Litreye El Konuldu

Erzincan'da Zeytinyağı Denetimi: 35 Litreye El Konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan zeytin ve zeytinyağı denetimlerinde, Erzincan'da hijyen koşulları ve etiketleme standartlarına uymayan bir firmaya ait 35 litre zeytinyağına el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan zeytin ve zeytinyağı denetimlerinde Erzincan'da 35 litre zeytinyağına el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık tarafından 81 ilde eş zamanlı zeytin ve zeytinyağı denetimleri için Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Müdür Vekili Serkan Kütük başkanlığında ekiplerce kent genelinde gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerleri denetlendi.

Denetimlerde, hijyen koşulları, ürün izlenebilirliği, etiketleme standartları ve mevzuata uyum gibi kriterleri kontrol eden ekipler, zeytin ve zeytin yağı satışı gerçekleştiren bir satış noktasında bakanlıkça ilan edilen taklit ve tağşiş listesinde ismi bulunan bir zeytinyağı firmasına ait 35 litre zeytinyağına el koydu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi, Bakanlığımızın öncelikli görevlerinden biridir. Denetimlerimiz bu amaca hizmet etmek için aralıksız devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

3 parti, tek çatıda birleşiyor

 Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlere bir darbe daha
AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'in tepkilere yanıtı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim? MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu? Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar? MasterChef Pakora tarifi! En güzel pakora tarifi! Pakora tarifi nasıl yapılır? Pakora için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.