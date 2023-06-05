Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Yusuf Ç'nin (35) kullandığı 06 ZRV 61 plakalı otomobil, Erzincan- Refahiye kara yolunun Olgunlar köyü yakınlarında yoldan çıkıp toprak bölgeye çarparak durdu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile Ş.Ç. (26) ve Z.S.Ç'yi (3) ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Yunus Emre Karataş - Güncel