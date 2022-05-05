Erzincan'da yoldan çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 5 kişi yaralandı - Haberler

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Erzincan'da yoldan çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 5 kişi yaralandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da yoldan çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 5 kişi yaralandı

Erzincan'da yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yoldan çıkarak toprak yığınına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Selahattin T'nin kullandığı 24 DA 429 plakalı otomobil, Refahiye-İliç kara yolunda yoldan çıkıp toprak yığınına çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Otomobil, Erzincan, Güncel, Haberler

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